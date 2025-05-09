Otomobil ve Motosiklet 'Kaza Kavşağı'nda Çarpıştı

Bilecik’te neredeyse her gün kazaların yaşandığı 1. OSB ve Yenişehir kavşaklarında bir kaza daha meydana geldi. Son kazada bir motorlu bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bilecik merkez Yenişehir Kavşağı’nda yaşandı. Kent merkezinden Pelitözü yönüne seyreden Surat Ç. idaresindeki BOT 994 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken, üniversite yönünden gelen Tutku M. yönetimindeki 12 ACF 034 plakalı motorlu bisikletle çarpıştı. Çarpışma sonucu yere savrulan motorlu bisiklet sürücüsü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından çevre sakinleri ve sürücüler, her gün benzer olayların yaşandığı kavşağa trafik ışığı konulması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA