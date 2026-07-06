Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan 12 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Sevgi Plajı'nda dalgalara kapılan vatandaşları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Sudakilerden bazıları çevredeki vatandaş ve ekiplerce kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan 12 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla farklı hastanelere götürüldü.

Kuşadası'nda Acı Gün: 12 Kişi Akıntıya Kapıldı, 3'ü Kurtarılamadı - Resim : 1

Durumu ağır olanlardan Dursun Marmara (79), Mahmut Öz (67) ile İlkay Özcan (54) müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

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