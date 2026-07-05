Sinop'ta Denizde Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu
Sinop'un Ayancık ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
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Ankara'dan ailesiyle tatil için Ayancık'a gelen Sultan Ay (18), Ayancık Köyü Plajı'nda denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapıldı. Aile üyeleri kıyıya ulaşırken, Ay gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından Ay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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