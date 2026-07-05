Görüntü Tepki Çekmişti... Plajdaki Olaya İlişkin Nefret Suçundan Gözaltı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir plajda yaşanan ve sosyal medyada gündem olan tartışmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli soruşturma başlatırken, bir şüphelinin 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Olay, Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajda bulunan yaşlı bir kadın, henüz bilinmeyen nedenle anne ve kızına sözlü saldırıda bulundu. Tartışma sırasında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının "Defol git" ve "Sen kimsin lan" ifadeleriyle hakaret ettiği, ardından bir sandalyeyi yere fırlattığı görüldü.

Görüntülerde, olayın ardından eşyalarını toplayarak ayrılmak isteyen annesine seslenen genç kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu?" dediği anlar da yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi