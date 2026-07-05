Şile'de Rip Akıntısı Can Aldı: Bir Ölü, 2 Kayıp

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Şile Kaymakamlığı, saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasakladı. Ancak yasağa rağmen Sofular Mağarası mevkisinde denize giren 42 yaşındaki İsa Bodur'un suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

BAŞKA YERDEN BENZER İHBAR

Aynı saatlerde Akçakese Köy Ağzı mevkisinde de Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş'ün denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbarların ardından Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını denizden ve havadan yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Yavuz'un cenazesi Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılarak Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ ARANIYOR

Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur ile Akçakese Köy Ağzı'nda kaybolan Umut Gümüş'ü bulmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın yaşandığı bölgelerde ekiplerin incelemeleri dronla da görüntülendi.

Kaynak: DHA