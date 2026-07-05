Şile'de Rip Akıntısı Can Aldı: Bir Ölü, 2 Kayıp

Şile'de yasağa rağmen denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme:
Şile'de Rip Akıntısı Can Aldı: Bir Ölü, 2 Kayıp
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şile Kaymakamlığı, saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi yasakladı. Ancak yasağa rağmen Sofular Mağarası mevkisinde denize giren 42 yaşındaki İsa Bodur'un suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

BAŞKA YERDEN BENZER İHBAR

Aynı saatlerde Akçakese Köy Ağzı mevkisinde de Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş'ün denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbarların ardından Sahil Güvenlik ekipleri, arama çalışmalarını denizden ve havadan yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmaları sonucu Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı. Yavuz'un cenazesi Sahil Güvenlik botuyla karaya çıkarılarak Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ ARANIYOR

Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur ile Akçakese Köy Ağzı'nda kaybolan Umut Gümüş'ü bulmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayın yaşandığı bölgelerde ekiplerin incelemeleri dronla da görüntülendi.

Sinop'ta Denizde Kaybolan Gencin Cesedi BulunduSinop'ta Denizde Kaybolan Gencin Cesedi BulunduGüncel

İstanbul'un Bir İlçesinde Denize Girmek Yasaklandıİstanbul'un Bir İlçesinde Denize Girmek YasaklandıGüncel

Fırtına Alarmı: 10 İlde Denize Girmek YasaklandıFırtına Alarmı: 10 İlde Denize Girmek YasaklandıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Şile
Son Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan NATO Gözaltılarına Tepki Kılıçdaroğlu'ndan NATO Gözaltılarına Tepki
Sinop'ta Denizde Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu Sinop'ta Denizde Kaybolan Gencin Cesedi Bulundu
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İsrailli Aşırı Sağcı Bakanı Gözaltı Korkusu Sardı: ABD Ziyaretini İptal Etti İsrailli Aşırı Sağcı Bakanı Gözaltı Korkusu Sardı: ABD Ziyaretini İptal Etti
Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Sağanak Yağışlar Bir Kez Daha Vuracak Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Sağanak Yağışlar Bir Kez Daha Vuracak
Fenerbahçe'den Mert Hakan'a Yeni Sözleşme: Asgari Ücret Alacak Mert Hakan'a Yeni Sözleşme
10 İl İçin Sarı Alarm: Kuvvetli Yağış Geliyor 10 İl İçin Sarı Alarm: Kuvvetli Yağış Geliyor
19 Yıllık Gizemin Altından 'Töre Cinayeti' Çıktı 19 Yıllık Gizemin Altından 'Töre Cinayeti' Çıktı