Şırnak’ta Anma Töreni Dönüşü Can Pazarı: 4 Ayrı Kazada Bir Ölü, 30 Yaralı

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Şırnak'ta Cudi Dağı’nın Sefine bölgesinde düzenlenen Hz. Nuh’u Anma Töreni’nin ardından dönüş yapan araçların bulunduğu güzergahta farklı noktalarda 4 ayrı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza bölgelerine çok sayıda sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgelerde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 30 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA