Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Sağanak Yağışlar Bir Kez Daha Vuracak

İstanbul'u 4 Temmuz'da vuran ve özellikle Avrupa yakasında etkili olan sağanak yağışların ardından kent için bir kez daha uyarı yapıldı. Meteoroloji, 9-10 Temmuz'da kentte yeniden yağış beklendiğini ve sıcaklıkların düşeceğini duyurdu.

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Meteoroloji İstanbul İçin Tarih Verdi: Sağanak Yağışlar Bir Kez Daha Vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5-11 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarına, yer yer ise normallerin altına düşmesi bekleniyor.

MGM'nin paylaştığı tahmin haritasına göre, İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri yağış görülecek.

ÜLKE GENELİNDE SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 5 Temmuz Pazar günü ülkenin büyük bölümünde yağış etkili olacak. MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hava sıcaklıklarının düşeceği ve yağışlı havanın birçok bölgede etkisini göstereceği belirtildi.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına göre, İstanbul'da 9 Temmuz Perşembe ve 10 Temmuz Cuma günleri yağış bekleniyor. Kentte 4 Temmuz'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ilçelerde su baskınları yaşanmış, ulaşımda aksamalar meydana gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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