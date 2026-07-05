Osmaniye'yi Sağanak ve Fırtına Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Ağaçlar Devrildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ağaçlar devrildi. Ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.

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Osmaniye'yi Sağanak ve Fırtına Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Ağaçlar Devrildi
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Osmaniye'yi Sağanak ve Fırtına Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Ağaçlar Devrildi - Resim : 1

Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. İhbarlar üzerine sevk edilen ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.

Osmaniye'yi Sağanak ve Fırtına Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Ağaçlar Devrildi - Resim : 2

Yağışın etkisini sürdürdüğü ilçede ekiplerin olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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