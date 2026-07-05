Osmaniye'yi Sağanak ve Fırtına Vurdu: Caddeler Göle Döndü, Ağaçlar Devrildi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ağaçlar devrildi. Ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
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Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla kaplanırken, bazı noktalarda ulaşım güçlükle sağlandı.
Sürücüler suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanırken, fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. İhbarlar üzerine sevk edilen ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde tahliye ve temizlik çalışması başlattı.
Yağışın etkisini sürdürdüğü ilçede ekiplerin olumsuzluk yaşanan noktalardaki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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