Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber

Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay yoğun bakıma kaldırıldı. 3 yıl önce hayat arkadaşını kaybettiği için zor günler geçiren usta oyuncu, huzurevine yerleşmişti.

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Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber
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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Haberi, tiyatro sanatçısı Nedim Saban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Saban, Göktay'ın hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirterek, "Zihni Göktay usta için dualarımızı esirgemeyelim. Maltepe Hastanesi yoğun bakımından iyi haberler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇMİŞTİ

80 yaşındaki usta sanatçı, son yıllarda sağlık ve özel yaşamında zor bir süreçten geçmişti. Üç yıl önce eşi Sevinç Göktay'ı kaybeden sanatçı, evinin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasının ardından İstanbul Maltepe'deki bir huzurevine yerleşmişti.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

Asıl adı Abdullah Zihni Göktay olan usta sanatçı, 2 Aralık 1945'te İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. Pertevniyal Lisesi'nden mezun olduktan sonra Eminönü Halkevi'nde tiyatroya adım atan Göktay, profesyonel oyunculuk kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başladı.

Huzurevine Yerleşmişti: Zihni Göktay'tan Üzen Haber - Resim : 1

1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan Göktay, uzun yıllar boyunca çok sayıda tiyatro oyununda sahne aldı. Kariyerinin simge eserlerinden biri olan Lüküs Hayat müzikalinde 1985-2013 yılları arasında tam 28 yıl başrol oynadı.

Tiyatronun yanı sıra radyo, seslendirme, sinema ve televizyon alanlarında da önemli çalışmalara imza atan Göktay, özellikle Cennet Mahallesi dizisinde canlandırdığı 'Ethem Baba' karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, onlarca yıllık kariyeri boyunca sahne sanatlarına önemli katkılar sundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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