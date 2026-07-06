Brezilya'ya Haaland Şoku, Norveç Çeyrek Finalde

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç, Haaland'ın 2 golüyle Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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Brezilya'ya Haaland Şoku, Norveç Çeyrek Finalde
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya ile Norveç kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 2-1 kazanan Norveç, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın kırılma anlarından biri Brezilya'nın kazandığı penaltı oldu. Guimaraes'in penaltı vuruşunda kaleci Nyland gole izin vermeyerek takımını ayakta tuttu.

Brezilya'ya Haaland Şoku, Norveç Çeyrek Finalde - Resim : 1

HAALAND SAHNEYE ÇIKTI

Maçın son bölümünde yıldızlaşan Erling Haaland, 80 ve 90. dakikalarda attığı gollerle Norveç'i 2-0 öne taşıdı. Brezilya, uzatma dakikalarında Neymar'ın penaltı golüyle farkı bire indirse de bu gol elenmeyi önleyemedi. Bu sonuçla Norveç çeyrek finale yükselirken, Brezilya 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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