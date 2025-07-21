Kümese Hapsedilen Kazlara Şartlı Tahliye! Denize Girdikleri İçin CİMER'e Şikayet Edilmişlerdi

Balıkesir’de denize girdiği için CİMER’e şikayet edilen kazlar hakkında skandal bir karar çıktı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kazların kümesten çıkmasına izin verdi. Kazların sahibi Başak Keşniş “Denetimli serbestlik oldu şu an hayvanlar için” dedi.

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İzmir ve Çanakkale’de denize girdiği için iki köpeğin şikayet edilmesinin ardından, Balıkesir’de de denize giren kazlar CİMER’e şikayet edilmiş, sıcak ve stres nedeniyle 8 kaz hayatını kaybetmişti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, cezai işlem uygulanmaması için 1 ay önce kümese kapatılan kazlar hakkında skandal bir karara imza attı. Yetkiler, kümesteki kazlara 'şartlı tahliye' geldi.

Kümese Hapsedilen Kazlara Şartlı Tahliye! Denize Girdikleri İçin CİMER'e Şikayet Edilmişlerdi - Resim : 1

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denize girmemek ve sokağa çıkmamak şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi.

Kümese Hapsedilen Kazlara Şartlı Tahliye! Denize Girdikleri İçin CİMER'e Şikayet Edilmişlerdi - Resim : 2

'DENETİMLİ SERBESTLİK OLDU'

Kazlarını 1 ay kümeste tutan, Başak Keşniş şunları söyledi:

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden geldiler, 'denetimli bir şekilde kendi bahçenize salabilirsiniz' dediler. Yine denize giremiyorlar ama şimdilik bu bile güzel bir haber. Hayvanlar en azından yürüyüş yapabilecek, ayakları açılacak. Burada suları var zaten, içine giriyorlar, içiyorlar, seviniyorlar zaten. Sabahtan beri çok güzel. Denetimli serbestlik oldu şu an hayvanlar için. Bahçede gezebiliyorlar en azından, alan geniş zaten. Denize girene kadar yetecek bunlara inşallah.

Kümese Hapsedilen Kazlara Şartlı Tahliye! Denize Girdikleri İçin CİMER'e Şikayet Edilmişlerdi - Resim : 3

'MAHALLE AYAĞA KALKTI'

Şikayet eden kişinin tek kişi olduğunu düşündüklerini belirten Keşniş “Çok fazla insan sevindi zaten. Yani o şikayet eden kişinin de bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Öyle toplu bir şikayetten bahsedilmiyor. Bir kişiye karşı bütün mahalle neredeyse ayağa kalktı. Her gelen soruyordu. Yemeklerini hiç eksik etmediler sağ olsunlar. Şimdi bıraktığımızı görenler yine seviniyorlar” dedi.

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Kaynak: DHA

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