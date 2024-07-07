Kraliyet Mühründen Kehanet Çıktı: Hitit Dönemine Kadar Dayanıyor

Kırıkkale'deki Büklükale'de kazı çalışmalarında yeni kalıntılar bulundu. Japon ekibin çalışmaları sonucu ortaya çıkan Hitit kraliyet mühründeki çivi yazısı dikkat çekti. Mühürde ""Bunu bozan ölecektir" ifadesi yer alıyor.

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Kraliyet Mühründen Kehanet Çıktı: Hitit Dönemine Kadar Dayanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale'de 2009'da başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarından dikkat çeken kalıntılar ortaya çıktı. "Aşağı şehir" ve "Yukarı şehir" olarak iki bölgeden oluşan Büklükale'deki çalışmaları Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ve ekibi yürütüyor.

Kraliyet Mühründen Kehanet Çıktı: Hitit Dönemine Kadar Dayanıyor - Resim : 1

ÇİVİ YAZILI MÜHÜR BASKISI BULUNDU

Matsumura ve ekibi, geçen yıl Hitit İmparatorluğu dönemine ait çivi yazılı mühür baskısı buldu. Uzmanlar tarafından mührün üzerindeki çivi yazısının incelemesi tamamlandı. Mühürde, "Bunu bozan ölecektir" ifadesi yer alıyor ve bu ifadenin, sözleşmelere aykırı hareket edenlerin cezalandırılacağını yer alıyor.

Kraliyet Mühründen Kehanet Çıktı: Hitit Dönemine Kadar Dayanıyor - Resim : 2

ANLAMI İNCELEMELER SONRASI NETLEŞECEK

Bu yılki kazı çalışmalarında da birkaç parçaya ayrılmış şekilde motifli pişmiş toprak mühür baskısı bulundu. Mühür baskısının ne anlama geldiği ise uzmanlar tarafından yapılacak inceleme sonrası netleşecek. Büklükale'deki kazılar, her yıl yeni keşiflerle Hitit İmparatorluğu'nun tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Bu keşif, bölgenin arkeolojik ve tarihi değerini artırarak, Türkiye'nin kültürel mirasına da katkıda bulunuyor.

Kraliyet Mühründen Kehanet Çıktı: Hitit Dönemine Kadar Dayanıyor - Resim : 3

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, Hitit İmparatorluğu döneminde Büklükale'nin önemli bir şehir olduğunu belirtti. Matsumura, kral ve kraliçenin kullandığı mührün geçen yıl yapılan kazı çalışmalarında bulunduğunu ifade etti.

Kraliyet Mühründen Kehanet Çıktı: Hitit Dönemine Kadar Dayanıyor - Resim : 4

'BUNU BOZAN ÖLECEKTİR'

Çivi yazılı mühür ile ilgili bilgiler aktaran Matsumura, "Bu mührün üzerinde çivi yazısı bulunuyor. Orada, Büyük Kral Tabarna (Egemen Kral) ya da Tavananna (Egemen Kraliçe) 'Bunu bozan ölecektir' diye yazılmış. Bu mühürler genellikle sözleşmelerin üzerine basılarak, sözleşmeye aykırı bir şey yapıldığında cezalandırılacağını ifade ediyordu. Hattuşa'dan kral ve kraliçe buraya bir şeyler göndermiş. Bu da bu şehrin Hattuşa ile kraliyet ailesi arasında yoğun ilişkiler içinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Kraliyet Mühründen Kehanet Çıktı: Hitit Dönemine Kadar Dayanıyor - Resim : 5

BÜKLÜKALE'NİN ÖNEMİ

Matsumura, "Son zamanlarda Hurrice tabletler bulunuyor. Hurrice tabletlerin bulunması, dini törenlerin burada yapıldığını gösteriyor. Bu törenlerin Hitit kraliyet ailesi tarafından, kral veya kraliçe tarafından yapıldığı biliniyor. O bakımdan Hitit kralı buraya gelmiş ya da ikamet etmiş olduğu da düşünülüyor. Büklükale'nin önemli bir şehir olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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