'Cumartesi Anneleri'ndendi: Adaleti Göremeden Gitti

90'lı yılların karanlığında gözaltında yoğun işkence gördüğü söylenen ve gözaltına alındığı tarihten bu yana bir daha hiç görünmeyen Yusuf Erişti'nin annesi, Cumartesi İnsanı Arife Erişti'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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'Cumartesi Anneleri'ndendi: Adaleti Göremeden Gitti

Sevdiklerini, evlatlarını ve eşlerini 90'ların karanlığında kaybeden kayıp yakınları, 1995'ten bu yana her cumartesi Galatasaray Meydanı'na çıkarak, gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormaya devam ediyor. Cumartesi Anneleri/ İnsanları, 1006. hafta eylemlerinde, yakınlarının akıbetini sormuştu.

1991'de gözaltında kaybedilen oğlunun akıbetini soran Yusuf Erişti'nin annesi Arife Erişti'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Cumartesi Anneleri, sosyal medya hesaplarından anne Erişti için bir paylaşım yaptı.

X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"1991 yılında İstanbul’da gözaltında kaybedilen Yusuf Erişti’nin annesi Arife Erişti’nin de ömrü oğlunun akıbetini öğrenmeye yetmedi… Dört gün önce, 33 yıllık ahını gök kubbede asılı bırakarak aramızdan ayrıldı. Erişti Ailesi’nin acısını paylaşıyoruz."

YUSUF ERİŞTİ'NİN HİKAYESİ

30 yaşındaki Yusuf Erişti, 14 Mart 1991 Perşembe sabahı Belgradkapı civarında İstanbul Terörle Mücadele Şubesi polislerince gözaltına alındı ve Gayrettepe Siyasi Şube’ye götürüldü. Kendisi de Gayrettepe’de gözaltında olan bir görgü tanığı, “Yusuf’a yoğun işkence yapıldı. Onu en son 17 Mart’ta komaya girmiş halde hücresine götürülürken gördüm” dedi.

Gözaltına alındığı bugüne kadar inkâr edilen Yusuf Erişti’den bir daha haber alınamadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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