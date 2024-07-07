Ölümden Dönmüştü! Enes Batur’dan İlk Açıklama

Ülkenin en eski Youtuber’larından Enes Batur, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde trafik kazası geçirdi. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Enes Batur'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Paylaşımda bulunan Enes Batur, "Merak edip soran herkese, sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil, iyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Cahit E. yönetimindeki otomobil, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada; sürücü Özdemir ile yanında bulunan YouTube fenomeni Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılardan Özdemir ile Surguntekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar da M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.