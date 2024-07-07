Ölümden Dönmüştü! Enes Batur’dan İlk Açıklama

Türkiye’nin en yüksek takipçili Youtube sayfasının sahibi Enes Batur ölümden dönmüştü. Geçirdiği trafik kazasının ardından ünlü Youtuber’dan ilk açıklama geldi.

Son Güncelleme:
Ölümden Dönmüştü! Enes Batur’dan İlk Açıklama

Ülkenin en eski Youtuber’larından Enes Batur, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde trafik kazası geçirdi. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Enes Batur'dan sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama geldi.

Ölümden Dönmüştü! Enes Batur’dan İlk Açıklama - Resim : 1

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Paylaşımda bulunan Enes Batur, "Merak edip soran herkese, sevginiz ve dualarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Kimsenin sağlığı tehlikede değil, iyiyiz ve sorun yok" ifadelerini kullandı.

Ölümden Dönmüştü! Enes Batur’dan İlk Açıklama - Resim : 2

Ünlü YouTuber Ölümden Döndü: İçinde Bulunduğu Araç Pert OlduÜnlü YouTuber Ölümden Döndü: İçinde Bulunduğu Araç Pert OlduGüncel

NE OLMUŞTU?

Cahit E. yönetimindeki otomobil, D-605 kara yolu Karasakallar mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Zelal Işıl Özdemir idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada; sürücü Özdemir ile yanında bulunan YouTube fenomeni Enes Batur Sungurtekin ile diğer otomobildeki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılardan Özdemir ile Surguntekin, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer yaralılar da M. Kazım Dinç Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler
YouTube Trafik kazası
Son Güncelleme:
'Cumartesi Anneleri'ndendi: Adaleti Göremeden Gitti Bir Anne Daha Adaleti Göremeden Gitti
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış... Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...
Torba Yasadaki Bu Madde Avukatları Ayağa Kaldıracak: 'İstihbarat' Yükümlülüğü Geliyor Torba Yasadaki Bu Madde Avukatları Ayağa Kaldıracak
ÇOK OKUNANLAR
Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı Ekrana Ne Zaman Dönecek Merak Ediliyordu... NOW TV'den Selçuk Tepeli Kararı
Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor Türkiye'de Sadece Düzceliler Biliyor: Kolesterolü Bitiriyor, Tansiyonu Dengeliyor
Meteoroloji'den 14 İle Uyarı! Sağanak Yağış Fena Vuracak Sağanak Yağış Fena Vuracak
Araç Sahipleri Dikkat! Benzin ve Motorinde Tabela Değişti: İşte Yeni Fiyatlar... Benzin ve Motorinde Tabela Değişti! İşte Yeni Fiyatlar...
Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım! Barış Alper Yılmaz'ı Hedef Aldı Eski Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Skandal Paylaşım!