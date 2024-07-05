Ünlü YouTuber Ölümden Döndü: İçinde Bulunduğu Araç Pert Oldu

Ünlü YouTuber Enes Batur Kandıra'da trafik kazası geçirdi. Batur ve sevgilisi Zelal Işıl Özdemir'in içinde bulunduğu ve yağmur kanalına düşen araç ağır hasar alırken, Batur ve Özdemir hastaneye kaldırıldı.

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Ünlü YouTuber Ölümden Döndü: İçinde Bulunduğu Araç Pert Oldu

Ünlü YouTuber Enes Batur'un kullandığı araç, İzmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde kaza yaptı. Kazada, Batur'un aracında bulunan ve yine oldukça ünlü olan YouTuber Zelal Işıl Özdemir'in de yaralandığı öğrenildi.

Ünlü YouTuber Ölümden Döndü: İçinde Bulunduğu Araç Pert Oldu - Resim : 1

Kocaeli Gündem'den Abbas Çakar'ın haberine göre kazanın ardından araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucunda Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in yaralandığı ve olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz detaylı bilgi verilmedi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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