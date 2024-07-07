1500 Yıllık Kilisede Şoke Eden Keşif! Görenler Gözlerine İnanamadı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, İnkaya Mahallesi'nde heyecan verici bir kazı çalışması devam ediyor. 2021 yılında başlayan kurtarma kazısının dördüncü sezonu başladı ve ilk günden itibaren önemli buluntular ortaya çıktı.

Milattan sonra 5. ve 7. yüzyıllar arasına tarihlenen Bizans döneminden kalma bir kilisede kazılar yürütülüyor. Kilisede 55 mezar bulunuyor ve bu da bölgenin geçmişinde önemli bir dini merkez olduğunu gösteriyor.

Kazı çalışmalarının ilk gününde ise oldukça ilginç iki buluntuya rastlandı: Bir amfora ve bir deniz yıldızı fosili. Amfora, o dönemdeki ticaret ve günlük yaşam hakkında bilgi verebilecek önemli bir eser. Deniz yıldızı fosili ise bölgenin jeolojik geçmişi ve iklimi olduğunu ortaya koyuyor.

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle, Devlet Su İşleri (DSİ) sponsorluğunda müze başkanlığında Silvan Barajı kurtarma kazası yaptıklarını söyledi.

Burada eski bir yerleşim olduğunu belirten Çelebi, “Bulunduğumuz alan milattan sonra 5-7. yüzyıla ait bir kilise kalıntısı mevcut. Onun dışında alanda sarnıçlar, gözetleme kuleleri ve taş ocakları mevcut. Burayla ilgili kazı çalışmalarımız devam ediyor. Alanda yaklaşık 25 işçimiz, 15’de uzman arkeoloğumuz var. İlk kazımıza 2021 Ağustos ayında başladık, kazımızın dördüncü sezonu. Dördüncü sezonunda ilk haftası. Kazımız 2026’nın sonuna kadar devam edecek. Kilise alanında mezarlar mevcut. Mezarlar 10-11. yüzyıla ait. Bu mezarlara ait bir takım ölü hediyesi dediğimiz küpe, yüzük ve bir takım seramik bulundu” dedi.

“Bugünkü kazımızda bir amfora parçası bulundu, şu an kazımız devam ediyor” diyen Çelebi, “Onun dışında üzerinde deniz yıldızı olan bir fosilimiz bulundu. Kilise 5-7. yüzyıl Bizans dönemine ait. 2021’den 2024 yılına kadar yaptığımız kazılarda yaklaşık 55 adet sanduka tipi basit toprak mezar buluntusu mevcut” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA