Bir Mahalle Yıllardır Korkudan Uyuyamıyor! Yetkililerden Yardım Bekliyorlar

Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde yıllardır park halinde duran iki ticari araç vatandaşların korkulu rüyası oldu. Çocuk parkının yanına park edilen araçlar mahalle sakinlerinin huzurunu kaçırıyor. Terk edilmiş araçların içerisinde akşam saatlerinde uygunsuz davranışlar sergilendiğini belirten mahalle sakinleri yetkililerden yardım istedi.

'BELİRSİZ KİŞİLER GELİYORLAR, NE YAPIYORLAR BİLMİYORUZ'

6 yıldır mahallede yaşayan Suat Sarsıcı, “Eskiden burada bir karakol vardı, karakol taşındıktan sonra bu aracı buraya çektiler ve gittiler. Sahibinin kim olduğunu bilmiyoruz camlarını kırdılar. Özellikle gece saatlerinde kim olduğu belirsiz kişiler geliyorlar ne yapıyorlar bilmiyoruz. İçerisinden çıkanlar sallana sallana çıkıyor düzgün bir şekilde içinden çıkmıyorlar. Geçen gün bir çocuğun üzerine cam düştü çocuk yaralandı hastanedeki tedavisi devam ediyor hala. Sahibinin bir kadın olduğunu düşünüyoruz bir ara gelip fotoğraf falan çekmişti ama bir gelişme olmadı hala burada duruyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, aracın park halinde olduğu sokakta çocuk parkı ve gençlerin vakit geçirmesi için yapılan spor alanlarının bulunması dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA