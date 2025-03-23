Konya'da 6 Katlı Bina Çöktü

Musalla Bağları Mahallesi Telgrafçı Hamdibey Caddesi'nde meydana gelen olayda, binanın aniden çökmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖNCEDEN TAHLİYE EDİLMİŞ

Yetkililer, binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltıldığını belirtti. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olup olmadığına dair incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA