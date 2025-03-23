Kastamonu'da Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Samanlıören köyü Baltacı Mahallesi’nde Osman Özdemir'e ait ahşap evde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki İbrahim Çetin'in evine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, evler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA