100 Bin Liranın Mevduat Faizi Değişti: 32 Günlük Getirisi Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında politika faizini %42,50 seviyesine çekerek faiz indirim sürecini sürdürdü.

Kaynak: Haber Merkezi

Mevduat faizi Faiz Kararı Faiz Merkez Bankası
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100 Bin Liranın Mevduat Faizi Değişti: 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 1

Merkez tarafından alınan faiz kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında da değişikliğe yol açtı. Piyasada faiz indirimlerinin devam edebileceğine dair beklentiler güçlenirken, bankalar müşterilerini çekmek için faiz oranlarında güncellemeler yapıyor.

Peki, mevcut faiz oranlarıyla 100 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve kazanç tutarları:

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100 Bin Liranın Mevduat Faizi Değişti: 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 2

BANKA BANKA 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faiz oranları, %35,5 ile %47 arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek faiz oranını %47 ile Fibabanka sunarken, onu %46 ile Odeabank ve %45,5 ile QNB Finansbank takip ediyor. 100 bin TL'lik yatırımın 32 günlük net kazancı 2.645 TL ile 3.502 TL arasında değişiyor.

İşte banka banka tüm detaylar:

FİBABANKA

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 103.502 TL

Net Kazanç 3.502 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 102.944 TL

Net Kazanç 2.944 TL

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100 Bin Liranın Mevduat Faizi Değişti: 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 3

ENPARA

Faiz Oranı % 35,5

Vade Sonu Tutar 102.645 TL

Net Kazanç 2.645 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı % 45,5

Vade Sonu Tutar 103.391 TL

Net Kazanç 3.391 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı % 43

Vade Sonu Tutar 103.204 TL

Net Kazanç 3.204 TL

TEB

Faiz Oranı % 44,5

Vade Sonu Tutar 103.316 TL

Net Kazanç 3.316 TL

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100 Bin Liranın Mevduat Faizi Değişti: 32 Günlük Getirisi Belli Oldu - Resim: 4

YAPIKREDİ

Faiz Oranı % 37

Vade Sonu Tutar 102.757 TL

Net Kazanç 2.757 TL

AKBANK

Faiz Oranı % 43

Vade Sonu Tutar 103.204 TL

Net Kazanç 3.204 TL

ODEA

Faiz Oranı % 46

Vade Sonu Tutar 103.428 TL

Net Kazanç 3.428 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı % 44

Vade Sonu Tutar 103.279 TL

Net Kazanç 3.279 TL

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