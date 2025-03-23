100 Bin Liranın Mevduat Faizi Değişti: 32 Günlük Getirisi Belli Oldu

BANKA BANKA 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faiz oranları, %35,5 ile %47 arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek faiz oranını %47 ile Fibabanka sunarken, onu %46 ile Odeabank ve %45,5 ile QNB Finansbank takip ediyor. 100 bin TL'lik yatırımın 32 günlük net kazancı 2.645 TL ile 3.502 TL arasında değişiyor.

İşte banka banka tüm detaylar:

FİBABANKA

Faiz Oranı % 47

Vade Sonu Tutar 103.502 TL

Net Kazanç 3.502 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı % 39,5

Vade Sonu Tutar 102.944 TL

Net Kazanç 2.944 TL