100 Bin Liranın Mevduat Faizi Değişti: 32 Günlük Getirisi Belli Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayında politika faizini %42,50 seviyesine çekerek faiz indirim sürecini sürdürdü.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez tarafından alınan faiz kararı, bankaların mevduat faiz oranlarında da değişikliğe yol açtı. Piyasada faiz indirimlerinin devam edebileceğine dair beklentiler güçlenirken, bankalar müşterilerini çekmek için faiz oranlarında güncellemeler yapıyor.
Peki, mevcut faiz oranlarıyla 100 bin TL’lik mevduatın 32 günlük getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve kazanç tutarları:
BANKA BANKA 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Mevduat faiz oranları, %35,5 ile %47 arasında değişiklik gösteriyor. En yüksek faiz oranını %47 ile Fibabanka sunarken, onu %46 ile Odeabank ve %45,5 ile QNB Finansbank takip ediyor. 100 bin TL'lik yatırımın 32 günlük net kazancı 2.645 TL ile 3.502 TL arasında değişiyor.
İşte banka banka tüm detaylar:
FİBABANKA
Faiz Oranı % 47
Vade Sonu Tutar 103.502 TL
Net Kazanç 3.502 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı % 39,5
Vade Sonu Tutar 102.944 TL
Net Kazanç 2.944 TL
ENPARA
Faiz Oranı % 35,5
Vade Sonu Tutar 102.645 TL
Net Kazanç 2.645 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı % 45,5
Vade Sonu Tutar 103.391 TL
Net Kazanç 3.391 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 103.204 TL
Net Kazanç 3.204 TL
TEB
Faiz Oranı % 44,5
Vade Sonu Tutar 103.316 TL
Net Kazanç 3.316 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı % 37
Vade Sonu Tutar 102.757 TL
Net Kazanç 2.757 TL
AKBANK
Faiz Oranı % 43
Vade Sonu Tutar 103.204 TL
Net Kazanç 3.204 TL
ODEA
Faiz Oranı % 46
Vade Sonu Tutar 103.428 TL
Net Kazanç 3.428 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı % 44
Vade Sonu Tutar 103.279 TL
Net Kazanç 3.279 TL