Konuşma Bahanesiyle Çağırdığı Eşini Katletmişti! İşte Taksiye Binme Anları

İstanbul Kağıthane’de 43 yaşındaki Nuran Şimşek, eski eşi Enis S. tarafından konuşma bahanesiyle bindirildiği takside silahla vurularak öldürüldü. Cinayetin hemen öncesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde Şimşek’in evinin önünden taksiye bindiği anlar yer alıyor.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA...

Olay dün sabah Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evinden çıkan Nuran Şimşek’i apartman önünde bekleyen eski eşi Enis S. konuşmak istediğini söyledi. İkili kapıya yanaşan taksiye bindi. Araç Beykoz’a doğru ilerlerken ikili arasında tartışma başladı. Trafikte durdukları bir anda kapıyı açıp inmek isteyen Nuran Şimşek’i, arkasından ateş eden Enis S. başından vurdu. Şimşek, olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli, kendisine tepki gösteren taksiciye de silah doğrultup araçtan indi ve kaçtı. Kağıthane Devriye Ekipleri kısa süre sonra saldırganı suç aletiyle birlikte yakaladı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra ifadesi alınan Enis S., 2017’de evlendiklerini ve bir yıl sonra ayrıldıklarını söyledi. Olaydan 25 gün önce yeniden görüşmeye başladıklarını iddia eden zanlı, son günlerde mesajlarına yanıt alamayınca hayatında biri olduğunu düşündüğünü ve kıskançlık krizine girdiğini söyledi. Cinayet anına ilişkin ise şu iddiada bulundu: "Taksinin içinde bana bir fotoğraf gösterdi. Sinir krizi geçirdim. O anı hatırlamıyorum. Yapmış olabilirim." Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enis S., kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

