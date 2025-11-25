Eczane Sahibinin Evine Operasyon: 2 Bin 500 İlaca El Konuldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Başakşehir’de muvazaalı şekilde işletildiği belirlenen bir eczane ile ilgili yürütülen incelemede kritik bir operasyona imza atıldığını açıkladı. Yapılan çalışmalarda, eczane sahibinin evinde koliler ve bavullar içinde saklanan yaklaşık 2 bin 500 adet ilacın ele geçirildiği duyuruldu.

Güner, İl Sağlık Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine başlatılan sürecin detaylarını paylaştı. Başakşehir’de faaliyet gösteren söz konusu eczanenin muvazaalı olarak işletildiği ve yüksek miktarda usulsüz ilaç satışı yaptığı yönünde bilgiler üzerine harekete geçildiğini belirten Güner, 30 Temmuz 2025 tarihinde yapılan denetimlerde önemli bulgulara ulaşıldığını söyledi.

Denetimlerde, SGK’ya satıldığı görünen bazı ilaçların raflarda tekrar bulunduğu, ayrıca İTS kayıtlarında görünen çok sayıda ilacın eczanede fiziki olarak bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Bu tespitlerin ardından 4 Ağustos 2025’te eczane hakkında muvazaa incelemesi başlatıldı. Ayrıca faturasız satışlar nedeniyle Vergi Dairesi’ne, SGK’ya satılmış ilaçlara ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve etik ihlaller nedeniyle Bölge Eczacı Odası’na gerekli bildirimlerin yapıldığı aktarıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ayrıca idari para cezaları uyguladı ve şüpheli şahıs hakkında arama ve el koyma talebinde bulundu.

Soruşturma kapsamında, Ceza Hakimliğinin verdiği karar doğrultusunda 4 Kasım 2025’te İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli şahsın ikametinde koliler ve bavullar içine saklanmış 2 bin 500 civarında ilaca el konuldu.

İl Sağlık Müdürü Güner, konuyla ilgili açıklamasında şu mesajı verdi:

“Vatandaşlarımızın ilaca doğru, güvenli ve yasal yollarla ulaşmasını engelleyen tüm izinsiz ticaret ve muvazaa girişimlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.”

Kaynak: DHA