Netflix'ten, ‘Münevver Karabulut Cinayeti’ Belgeseli

Netflix, Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” belgeselini duyurdu. tanıtım videosu kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Netflix, Türkiye’de yıllarca gündemi meşgul eden ve kamuoyunda infial yaratan Münevver Karabulut cinayetini belgesel olarak ele alacağını duyurdu. Açıklama, Netflix Türkiye’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı kısa tanıtım videosuyla yapıldı.

“Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adı verilen belgeselin tanıtımında, olayın soruşturma aşamalarına ve dönemin basın ile yargı arasındaki tartışmalara ilişkin görüntülere yer verildi. Söz konusu paylaşım kısa sürede sosyal medya gündem oldu ve milyonlarca kez izlendi.

Yapımın yayın tarihine dair net bir bilgi verilmezken Netflix, belgeselin “yakında yalnızca Netflix’te” izlenebileceğini belirtti.

2009’da işlenen Münevver Karabulut cinayeti, Türkiye’de en çok konuşulan kadın cinayetleri arasında yer alarak kamuoyunda derin iz bırakmıştı.

Münevver Karabulut Netflix
