Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Kalp Krizi Geçirdi! Apar Topar Ameliyata Alındı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Ercan, tıkalı damarının açılması için ameliyata alınacağını duyururken, meslektaşı Serkan İçelli de ünlü bilim insanı için destek mesajı paylaştı.

Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Ünlü yer bilimci, tıkalı damarın açılması için acilen operasyon geçireceğini belirtti.

Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim."

Öte yandan, Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli de üzücü haberi doğrulayarak Ercan’ın durumuna ilişkin duygusal bir mesaj paylaştı. İçelli,

Ağabeyim, ışığım, yoldaşım, bilgem Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Bugün ağır bir operasyon geçirecek. Tüm dualarımız kendisiyle. Işığın sönmesin güzel insan…” sözleriyle destek mesajı verdi.

Prof. Dr. Ercan’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

