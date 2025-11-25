Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi’nde bulunan adliyenin bodrum katındaki adli emanet odasında şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamayla birlikte yükselen alevleri fark eden adliye personeli, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletti. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürürken, adliye binası tedbir amaçlı boşaltıldı. Patlamada yaralanan bir personel, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Kimliği açıklanmayan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, patlamanın nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Bakan Tunç açıklamasında, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Şanlıurfa adliyemizin adli emanet deposunda patlama meydana gelmiş. Zabit Katibimiz yaralanmış, bacağından yaralanmış. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

ŞANLIURFA VALİSİ HASAN ŞILDAK: KONU İNCELENİYOR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Şıldak, "Adliye binamızda meydana gelen patlama ve yangın olayı sonucu 1 personelimiz bacağından yaralandı. Konu teknik yönüyle incelenip patlamanın yangının sebebi ortaya konulacak” dedi.

Kaynak: DHA