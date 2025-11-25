Elazığ’da Kadın Cinayeti! Katil Yine Tanıdık

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Erdal Yıldız ve eşi Sümeyye Yıldız (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Erdal Yıldız, eşine tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Sümeyye Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız’ın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Erdal Yıldız, polis tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA