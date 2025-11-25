İstanbul’da Casusluk Operasyonu! Kritik Kurumlara Sızma Girişimi Engellendi

MİT ve İstanbul Emniyeti’nin yürüttüğü casusluk operasyonuyla 3 kişi gözaltına alındı, 1 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında savunma ve dışişleri personeline yönelik biyografik veri toplama amaçlı sızma girişimi tespit edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da Casusluk Operasyonu! Kritik Kurumlara Sızma Girişimi Engellendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla yürütülen casusluk soruşturmasında 4 şüpheliden 3’ünün gözaltına alındığını, bir şüpheli hakkındaysa yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Başsavcılık, sabah saatlerinde yaptığı ilk duyuruda, şüphelilerin faaliyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisinin talimatlarıyla yürütüldüğüne dair tespitler bulunduğunu belirtmişti. Bu bildiride, Türkiye’deki bir GSM firmasından alınan hatların BAE’deki istihbarat mensuplarına ulaştırıldığı ve hatlar üzerinden çeşitli kişi ve kurumlarla temasa geçilerek biyografik veri toplandığının değerlendirildiği ifade edildi.

SAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Duyuru kısa bir süre sonra savcılık tarafından yayından kaldırıldı ve BAE ibaresi çıkarılarak yeniden yayımlandı. Güncellenen açıklamada, yalnızca kritik kamu görevlerinde bulunan personel hakkında bilgi toplamaya yönelik faaliyetlerin tespit edildiği bildirildi. Savcılık daha sonra yaptığı ek açıklamada, 'Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ile herhangi bir irtibatının bulunmadığının' anlaşıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler
casus MİT Operasyon
Son Güncelleme:
Aydın’da Sıcak Su Borusu Patladı! Yol Trafiğe Kapandı Aydın’da Sıcak Su Borusu Patladı! Yol Trafiğe Kapandı
Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsim Olmuş
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
'Sahte Satılık Ev İlanı' ile 3 Milyon Liralık Vurgun! Rezidansta Şok Baskın 'Sahte Satılık Ev İlanı' ile 3 Milyon Liralık Vurgun!
CHP'de 39. Olağan Kurultay Öncesi Kritik Perşembe: Parti Tüzüğü ve Anahtar Liste Değişiyor CHP'de Kurultay Öncesi Kritik Perşembe
ÇOK OKUNANLAR
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Sessizliğini Bozdu! AK Parti'ye mi Geçecek?
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsmin İtirafı Olmuş Başsavcı Akın Gürlek İBB Soruşturmasında Kritik Kırılmayı Açıkladı! Dönüm Noktası O İsim Olmuş
Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama Şanlıurfa Adliyesi'nde Patlama! Bakan Tunç'tan Açıklama
İBB İddianamesi Kabul Edildi! İBB İddianamesi Kabul Edildi!