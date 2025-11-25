İstanbul’da Casusluk Operasyonu! Kritik Kurumlara Sızma Girişimi Engellendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla yürütülen casusluk soruşturmasında 4 şüpheliden 3’ünün gözaltına alındığını, bir şüpheli hakkındaysa yurt dışında bulunması nedeniyle yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Başsavcılık, sabah saatlerinde yaptığı ilk duyuruda, şüphelilerin faaliyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisinin talimatlarıyla yürütüldüğüne dair tespitler bulunduğunu belirtmişti. Bu bildiride, Türkiye’deki bir GSM firmasından alınan hatların BAE’deki istihbarat mensuplarına ulaştırıldığı ve hatlar üzerinden çeşitli kişi ve kurumlarla temasa geçilerek biyografik veri toplandığının değerlendirildiği ifade edildi.

SAVCILIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Duyuru kısa bir süre sonra savcılık tarafından yayından kaldırıldı ve BAE ibaresi çıkarılarak yeniden yayımlandı. Güncellenen açıklamada, yalnızca kritik kamu görevlerinde bulunan personel hakkında bilgi toplamaya yönelik faaliyetlerin tespit edildiği bildirildi. Savcılık daha sonra yaptığı ek açıklamada, 'Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre şüphelilerin Birleşik Arap Emirlikleri ile herhangi bir irtibatının bulunmadığının' anlaşıldığını ifade etti.

Kaynak: AA