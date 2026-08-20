Kocaeli'de Dehşet Günü: Denizden Peş Peşe 3 Ceset Birden Çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde önce 2 kadının, kısa süre sonra ise bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre Kocaeli Darıca ilçesinde bugün dehşet verici anlar yaşandı.

ÖNCE 2 KADIN CESEDİ BULUNDU

Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu.

ARDINDAN BİR ERKEK CESEDİ DAHA GÖRÜLDÜ

Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de Dehşet Günü: Denizden Peş Peşe 3 Ceset Birden Çıktı - Resim : 1

CANSIZ BEDENLER MORGA KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin cenazesi, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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