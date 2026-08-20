CHP YDK'dan Kritik Toplantı! 'Taciz' İddiasıyla Darp Edilip Ardından İhraç Edilen İsim İçin Ne Karar Çıktı?

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası görüşüldü. Milletvekilleri hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırılırken, partiden istifa edenlerin dosyalarının sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi. 'Taciz' iddiasıyla darp edilen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın dosyasının ise YDK'ya ulaşmaması sebebiyle incelenemediği belirtildi.

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CHP YDK'dan Kritik Toplantı! 'Taciz' İddiasıyla Darp Edilip Ardından İhraç Edilen İsim İçin Ne Karar Çıktı?
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) 81 dosya görüşüldü. Toplantıda, partiden istifa edenlerin dosyalarının, sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi.

MİLLETVEKİLLERİ DAHİL 81 KİŞİNİN DOYASI ELE ALINDI

CHP YDK, bugün parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 81 kişinin dosyası görüşüldü. Daha önce istifa dilekçeleri istenen bazı isimlerin dilekçe vermeyeceklerini bildirmeleri üzerine ilgili dosyalar da ele alındı.

VEKİLLER İÇİN HEYET OLUŞTURULDU; KARAR GELECEK TOPLANTIDA

Milletvekillerinin durumunun görüşülmesi için muhakkik heyeti belirlenirken, bu kişiler hakkında kararın bir sonraki toplantıda verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, partiden istifa edenlerin dosyalarının, sicillerine işlenmek üzere kaldırılmasına karar verildi.

'TACİZ' İDDİASIYLA DARP EDİLEN VEKİLİN DOSYASI ULAŞMADI

Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında sevk dosyasının henüz YDK'ya ulaşmadığı, bu nedenle MYK kararının görüşülmediği belirtildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkındaki dosyada ise incelemenin tamamlanabilmesi amacıyla erteleme kararı verildi.

GELECEK TOPLANTI 18 EYLÜL'DE

YDK'nın bir sonraki toplantısının 18 Eylül’de yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: DHA

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