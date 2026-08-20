CHP'li Belediye Başkanının Makam Aracına Silahlı Saldırı

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki boş makam aracına çalıntı motosikletle gelerek silahla ateş eden 21 yaşındaki şüpheli, belediye güvenlik personeli ve Yunus polislerince yakalandı.

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Olay, öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi binasının alt katındaki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. (21) isimli şahıs, çalıntı olan bir motosikletle belediye binası otoparkına geldi.

BOŞ ARACA 3-4 EL SİLAH SIKILDI

Şüpheli, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'a ait park halindeki boş makam aracına tabancayla 3-4 el ateş açtı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan şüpheli K.S., belediye güvenlik görevlileri tarafından anında müdahale edilerek durduruldu. İhbar üzerine adrese hızla sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polis ekipleri, şüpheliyi suç aleti silahla birlikte teslim aldı.

ŞANS ESERİ ÖLÜ YA DA YARALI YOK

Şans eseri yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli K.S., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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