Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşanan aile içi tartışma korkunç bir sona dönüştü. Tartışma sırasında tabancasını ateşleyen baba, kızını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde aile içi tartışma sırasında baba dehşeti yaşandı. 60 yaşındaki Muzaffer Yıldız, evde çıkan tartışma sırasında tabancasını ateşleyerek kızı Meltem Yıldız’ı vurdu. Kızının kanlar içinde yere yığıldığını gören baba, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşanan aile içi tartışma korkunç bir sona dönüştü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 323’üncü Sokak’taki iki katlı bir evde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen tartışma sırasında Muzaffer Yıldız, tabancasını çıkararak ateşledi. Kızı Meltem Yıldız karın bölgesinden yaralandı. Yıldız, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Tartışma sırasında tabancasını ateşleyen baba, kızını vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı baba Gebze’deki özel bir hastaneye, kızı ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, kızı Meltem Yıldız ameliyata alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

