Kılıçdaroğlu Cephesinden Bir Açıklama Daha: 'Bizimle Görüşselerdi Özgür Özel'i Çiçeklerle Uğurlayacaktık'

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu’nu evinde ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, parti genel merkezine polis girmesinin sorumlusunun Özgür Özel olduğunu iddia ederek, "Bizle görüşselerdi güzellikle, çiçeklerle çıkacaktık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki tüzük, genel başkanlık ve "butlan" krizine bağlı sular durulmuyor. Genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, ziyareti sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Genel Merkez binasında yaşanan polis müdahalesinin yaşandığı günü anlatan Yıldız, Özgür Özel'i hedef aldı.

'8 KEZ ARADIM, KAPILAR AÇILMADI'

Olay günü milletvekilleri olarak diyalog zeminini zorladıklarını ancak karşılık bulamadıklarını iddia eden Hüseyin Yıldız, parti tarihinde bir ilkin yaşandığını vurguladı. Yıldız, yaşanan kriz anını şu sözlerle aktardı:

"Milletvekilleri olarak oradakilerle görüşmek istedik. Sabah saat 08.00'de genel merkeze gittik. O gün tam 8 kez CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'i aradım ancak yanıt alamadım. Siyasi tarihimizde ilk kez CHP'nin kendi milletvekilleri genel merkez binasına alınmadı."

'SORUMLUSU ÖZGÜR ÖZEL’DİR, ÇİÇEKLE UĞURLAYACAKTIK'

Genel Merkez binasına emniyet güçlerinin girmesini sert bir dille eleştiren ve bunun sorumlusu olarak Özgür Özel'i işaret eden Yıldız, "Bizimle görüşselerdi zaten içeriden güzellikle çıkacaktık. O gün bize izin verselerdi, kendilerini çiçeklerle uğurlayacaktık. Polisin içeri girmesinin tek sebebi onlardır" ifadelerini kullandı.

GRUP BAŞKANLIĞI TARTIŞMASI

Basın mensuplarının, Özgür Özel’in mevcut görevlerine yönelik "Grup başkanlığına bir itiraz olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Yıldız, "Onu şu an bilemem. Ancak kendisi eski grup başkanvekili olduğu ve aday adayı olmadan önce de bu görevi yürüttüğü için biz kendisine hala grup başkanı diyoruz" dedi.

Yıldız, yaklaşan Kurban Bayramı planlarına dair ise "Bayramda parti örgütünün yüzde 99'unu, hepsini ziyaret edeceğiz" sözlerini kaydetti.

