CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki kurultay ve liderlik tartışmaları, Özgür Özel’in İzmir mitinginde yaptığı çıkışla yeni bir boyut kazandı.

Özel'in, "Partinin Genel Başkanı'nı 2 milyon CHP üyesi seçsin" önerisine, 'mutlak butlan' kararı ile genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu kanadından yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret eden eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, parti içindeki krizin perde arkasını anlatarak mevcut yönetime yüklendi.

'DİYALOG KAPILARINI KAPATAN KENDİLERİ'

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Müslim Sarı, Özgür Özel’in üye bazlı seçim çağrısının samimi olmadığını savundu. İki gün önce milletvekilleri ve PM üyeleriyle birlikte Genel Merkez önüne gittiklerini hatırlatan Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız (Kılıçdaroğlu), 'en makul ve en doğru zamanda olağanüstü kurultay yapalım' dediği halde, biz de 'Bu kurultay nasıl olabilir, yol haritamız ne olabilir?' konularını konuşmak üzere geldiğimiz halde bütün diyalog kapılarını kapatmışlardı. Bundan sonrasını sadece siyasi polemik olarak görüyorum."

'YOL HARİTAMIZ BELLİ, GERİ ADIM YOK'

Özel’in hamlesine karşı rest çeken Sarı, Kılıçdaroğlu cephesinin geri adım atmayacağını belirterek, "Yol haritası bellidir, yapılacaklar bellidir, bu çerçevede ilerleyeceğiz" dedi.

Parti Meclisi (PM) listesinin ve mahkeme kayıtlarının net olduğunu belirten Sarı, yakın zamanda PM’nin toplanacağını ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun (YDK) ilk toplantısını gerçekleştireceğini duyurdu. Merkez Yönetim Kurulu (MYK) teşkilinin ise tamamen Kılıçdaroğlu’nun tasarrufunda olduğunu ve o süreci beklediklerini kaydetti.

GENEL MERKEZ’DE BAYRAM MESAİSİ

Siyasi gerilimin gölgesinde partinin rutin işleyişinin sürdüğünü belirten Müslim Sarı, Kurban Bayramı dolayısıyla Genel Merkez’deki hazırlıkların devam ettiğini ifade etti. CHP içindeki geleneksel bayramlaşma programının önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi