Dorukhan Büyükışık Soruşturmasında Çember Daralıyor: Firari İnşaat Sorumlusu da Tutuklandı

İzmir’de 8 yıl önce şantiyede cansız bedeni bulunan Dorukhan Büyükışık’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, yurt dışından Türkiye’ye giriş yapınca yakalanan firari inşaat sorumlusu Y.A. tutuklandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen derinleştirilmiş soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YURT DIŞINDAN GİRİŞ YAPINCA YAKALANDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında olduğu tespit edilen inşaat sorumlusu Y.A.’nın Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Jandarma ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin işlemleri İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONDA SON DURUM

Özel ekibin "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçlamalarıyla başlattığı operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü tutuklanmış oldu.

21 Mayıs'ta 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. ile inşaat şirketinin ortakları M.M.T. ve oğlu M.T.T.’nin de bulunduğu 23 kişi tutuklanmıştı. Y.A.'nın da tutuklanmasıyla dosyada firari konumda 2 şüpheli kaldı.

İNTİHAR DENİLEN DOSYAYI ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ

Olay ilk olarak intihar olarak kayıtlara geçmiş ancak Büyükışık ailesinin ısrarlı hukuki mücadelesi sonucu dosyanın seyri değişmişti. Olay yeri incelemesinde görevli 8 polis hakkında "görevi kötüye kullanmak", 5 şantiye çalışanı hakkında ise "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davalar birleştirilmişti. Yeniden açılan dosyada gerçeğin ortaya çıkarılması için firari durumdaki kalan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA

