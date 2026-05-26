Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: Genel Başkanı 2 Milyon Üyemiz Seçsin, Kazananın Elini Öperim

Özgür Özel'in İzmir'de partililerle ve vatandaşlarla bir araya gelmeyi planladığı ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirileceği duyurulan buluşmaya İzmir Valiliği izin vermedi.

Buluşma önce polis ekipleri meydanın etrafını bariyerlerle kapatırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi ve TOMA konuşlandırıldı.

'İLK KEZ BÜYÜK BİR ÖFKE GÖRÜYORUM'

Yürüyüşünü tamamlayan Özel, Gündoğdu Meydanı'nda parti otobüsünden vatandaşlara sesleniyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"10 yaşında lastik ayakkabılarla geldim bu şehre. Bu şehir beni bağrına bastı. Bu şehir hep arkamda durdu. Bu şehir beni bugünlere getirdi. Bu sokaklarda coşkuyu, heyecanı, umudu gördüm. Ama ilk kez bu sokaklarda büyük bir öfke görüyorum. Şimdi Zaman öfkeyi umuda çevirme, zaman bu öfkeden yeniden umut çıkarma, zaman bu enerjiyle hem partimizi kurtarma hem ülkeyi kurtarma zamanıdır

'İZMİR'DEKİ ENERJİ HİÇBİR YERDE GÖRÜLMESİN İSTEMİŞLER'

Bizi '30 bin kişiyle İzmir Özgür Özel'i bağrına bastı' demesin, o fotoğraf çekilmesin, aman ha İzmir'deki enerji hiçbir yerden görülmesin istemişler. Zaten her sokak, kordon dolu ve zaten orası bizi almayacak almayacak.

'CHP KARARGAH ÇADIRLARINDA KURULDU'

CHP kurulduğunda bir binası yoktu. İzmir'i işgal edenler, İzmir'e geldiler ve binaları işgal ettiler. Onlar binalara sahiptiler ama gerçek CHP'liler inanca ve kararlılığa sahiptiler. Bu ülkenin kaderi partinin kaderi ile iç içedir.

Bu parti dilekçeyle değil, Atatürk'ün deyimiyle Sivas Kongresi'nde, fiilen Kurtuluş Savaşı'nda, savaş meydanlarında, karargâh çadırlarında kuruldu.

'CHP BİR KERE DAHA KAPATILMIŞ DURUMDA'

CHP bir kere daha kapatılmış durumda. Şu an bir ve bütün olması gereken CHP, sarayın talimatıyla iki parçadır. Bir tanesi atanmış CHP'dir, diğeri seçilmiş olan CHP'dir ve o CHP, bu meydandadır.

'BU MESELE BENİMLE KEMAL BEY ARASINDA DEĞİLDİR'

Bu mesele CHP'nin bir iç meselesi değildir. Bunu böyle gören aldanır, bu milleti aldatır. Bu mesele benimle Kemal bey arasında değildir. Bu mesele millet ile Tayyip bey arasındadır. Yapılan iş CHP'yi bölmek, mallarına el koymak, iktidara koşan bir partiyi durdurmaktır.

Mesele, iktidarı vermemek için Tayyip Erdoğan'ın bir partiye darbe yapmasıdır. Tayyip bey diyor ki, CHP'nin başına mutlak butlan, Türkiye'nin başına mutlak sultan; biz buna geçit vermeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

40 gün içinde kongre yapalım, gelin yarışalım diyorum. İşi uzatmaya, seçimlere kadar bu işi sulandırmaya niyet edenler var. Buradan Kemal Bey'e sesleniyorum: Bu işin bir çıkışı var. Bayramdan sonraki bir-iki hafta içindeki pazar günü iki milyon üyemize genel başkan seçtirmeyi teklif ediyorum.

'KAZANANIN ELİNİ ÖPERİM'

Ben çıkacağım seçilmiş son genel başkan olarak aday olacağım. Eğer ben seçilmezsem, seçilenin sadece elini kaldırmam, elini öperim ömrüm boyunca yanında gezerim."

GÜNDOĞDU MEYDANI'NA YÜRÜDÜ

Özgür Özel, İzmir'de polis müdahalesinin ardından binlerce kişiyle birlikte Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşte Özel'e Eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel de eşlik etti. Özel'in burada konuşma yapması bekleniyor.

MEYDAN ÇEVRESİNDE TOPLANMAYA İZİN VERİLMİYOR

Polis ekipleri, vatandaşları Cumhuriyet Meydanı çevresinden uzaklaştırarak bölgede toplanmaya izin vermiyor.

POLİS MÜDAHALESİ BAŞLADI

Meydan etrafından bir araya gelen vatandaşlara polis ekipleri TOMA ve biber gazıyla müdahale etti. Bir vatandaş TOMA'yı üzerine çıkarak durdurmaya çalıştı.

'ÖYLE BİR BARİYERİ FİKREN TANIMIYORUZ'

Öte yandan polis müdahalesinden önce konuşan Özgür Özel, İzmir’de planlanmış bir miting olmadığını belirterek bayramlaşmak için geldiklerini ifade etmişti.

Özel, “İzmir İl Başkanlığı yakınındaki meydanda partilerimizin bayramlaşmak istediği söylendi ‘olur’ dedik. Planlanmış bir miting yok. O yüzden izin başvurusunu gerek yok, korkmuşlar meydanı çevirmişler” şeklinde konuştu.

Özel ayrıca, "Ben gücü makamdan, mevkiden, binadan, unvandan değil; demokrasiye, halka olan inancımdan alıyorum. Onlar da o yüzden bize sahip çıkıyorlar. Kayyumların, butlanların ve diktatörlerin yalnızlıkları başka yalnızlığa benzemez. İçin için kemirir. Halkla birlikte hareket edenlerin de coşkusu hiçbir şekilde engellenemez. Bugün önümüze koyulacak her bariyer milletin önüne konmuş bariyerdir. Biz öyle bir bariyeri fikren tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

