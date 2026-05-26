Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kılıçdaroğlu'nun partinin, kurultayın ardından en yetkili organı olan PM'yi 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de toplaması planlanıyor. Toplantıda, PM üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak.

CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultay'ının sonucunda belirlenen PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri, mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi.

BAZI İSİMLER PM'DE YER ALAMAYACAK

Buna karşın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.

Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.

Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak.

Bunlara ek olarak, Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.

Bu durumda parti tüzüğüne göre, PM'nin yedek üyeleri, aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem PM yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak.

İŞTE ÖNCEKİ DÖNEM PM LİSTESİ

1. Kemal Kılıçdaroğlu

2. Fethi Açıkel

3. Veli Ağbaba

4. Umut Akdoğan

5. Gamze Akkuş İlgezdi

6. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

7. Ednan Arslan

8. Erbil Aydınlık

9. Turan Aydoğan

10. Aysu Bankoğlu

11. Nevaf Bilek

12. Cemal Canpolat

13. Devrim Barış Çelik

14. Ayşe Eser Danışoğlu

15. Deniz Demir

16. Adnan Demirci

17. Semra Dinçer

18. Zeynel Emre

19. Yunus Emre

20. Alirıza Erbay

21. Gürsel Erol

22. Gökçe Gökçen

23. Mehmet Akif Hamzaçebi

24. Neslihan Hancıoğlu

25. Özgür Karabat

26. Ulaş Karasu

27. Yıldırım Kaya

28. Sevgi Kılıç

29. Bülent Kuşoğlu

30. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

31. Aylin Nazlıaka

32. Hakkı Suha Okay

33. Faik Öztrak

34. Ali Öztunç

35. Oğuz Kaan Salıcı

36. Necdet Saraç

37. Müslim Sarı

38. Orhan Sarıbal

39. Selin Sayek Böke

40. Yaşar Seyman

41. Burhan Şenatalar

42. Berhan Şimşek

43. Mustafa Sezgin Tanrıkulu

44. Tahsin Tarhan

45. Gamze Taşcier

46. Yüksel Taşkın

47. Bülent Tezcan

48. Erdoğan Toprak

49. Seyit Torun

50. Mehmet Tüm

51. Ahmet Hakan Uyanık

52. Hasan Efe Uyar

53. Pınar Uzun

54. Aylin Yaman

55. Hüseyin Yaşar

56. Emre Yılmaz

57. Gökhan Zeybek

ÖNCEKİ DÖNEM PARTİ MECLİSİ YEDEK LİSTESİ

Emre Yılmaz

Mehmet Akif Hamzaçebi

Turan Aydoğan

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Mehmet Tüm

Cemal Canpolat

Hakkı Akalın

Hüseyin Yaşar

Mehmet Ali Çelebi

Ahmet Kaya

Aykut Erdoğdu

Necdet Saraç

Berhan Şimşek

Yıldırım Kaya

Adnan Demirci

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU DA TOPLANACAK

Partide 1 Haziran saat 15.00'te YDK toplantısının da yapılması planlanıyor. Toplantıda, parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ DÖNEM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

Uğur Bayraktutan

Ahmet Ersen Özsoy

Sezgin Kaya

Süleyman Bülbül

Gülsüm Filorinalı

Mahir Polat

Cem Artantaş

Saniye Barut

Garip Erdoğan

Doğuşcan Aydın Aygün

Mustafa Serdar Soydan

Bülent Maraklı

Gülşah Deniz Atalar

Ebru Okay

Gonca Yelda Orhan

Kaynak: Haber Merkezi