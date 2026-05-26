Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istinafın CHP Kurultayı hakkındaki kararı sonrası ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını 1 Haziran'da yapacak. CHP'de aynı gün Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) da toplanacak. Öte yandan önceki dönem PM listesinde kimlerin yer aldığı merak konusu olurken o isimler de ortaya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun partinin, kurultayın ardından en yetkili organı olan PM'yi 1 Haziran Pazartesi saat 11.00'de toplaması planlanıyor. Toplantıda, PM üyeleri içerisinden Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları arasında görev dağılımı yapılacak.
CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultay'ının sonucunda belirlenen PM ve YDK'nin asıl ve yedek üyeleri, mahkeme kararıyla görevlerine iade edildi.
BAZI İSİMLER PM'DE YER ALAMAYACAK
Buna karşın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun son PM'sinde yer alan bazı isimler, çeşitli sebeplerden ötürü bu PM'de görev alamayacak.
Daha önce listede olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer, belediye başkanı olmaları sebebiyle 60 kişilik PM'de yer alamayacak.
Ayrıca Tekin Bingöl ve Gülizar Biçer Karaca TBMM Başkanvekilliği görevleri, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunmaları sebebiyle PM'de bulunamayacak.
Bunlara ek olarak, Eren Erdem partiden istifası ve eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ise vefat etmesi sebebiyle PM'de olmayacak.
Bu durumda parti tüzüğüne göre, PM'nin yedek üyeleri, aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem PM yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi 15 kişilik yedek üye listesinde yer almayacak.
İŞTE ÖNCEKİ DÖNEM PM LİSTESİ
1. Kemal Kılıçdaroğlu
2. Fethi Açıkel
3. Veli Ağbaba
4. Umut Akdoğan
5. Gamze Akkuş İlgezdi
6. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
7. Ednan Arslan
8. Erbil Aydınlık
9. Turan Aydoğan
10. Aysu Bankoğlu
11. Nevaf Bilek
12. Cemal Canpolat
13. Devrim Barış Çelik
14. Ayşe Eser Danışoğlu
15. Deniz Demir
16. Adnan Demirci
17. Semra Dinçer
18. Zeynel Emre
19. Yunus Emre
20. Alirıza Erbay
21. Gürsel Erol
22. Gökçe Gökçen
23. Mehmet Akif Hamzaçebi
24. Neslihan Hancıoğlu
25. Özgür Karabat
26. Ulaş Karasu
27. Yıldırım Kaya
28. Sevgi Kılıç
29. Bülent Kuşoğlu
30. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu
31. Aylin Nazlıaka
32. Hakkı Suha Okay
33. Faik Öztrak
34. Ali Öztunç
35. Oğuz Kaan Salıcı
36. Necdet Saraç
37. Müslim Sarı
38. Orhan Sarıbal
39. Selin Sayek Böke
40. Yaşar Seyman
41. Burhan Şenatalar
42. Berhan Şimşek
43. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
44. Tahsin Tarhan
45. Gamze Taşcier
46. Yüksel Taşkın
47. Bülent Tezcan
48. Erdoğan Toprak
49. Seyit Torun
50. Mehmet Tüm
51. Ahmet Hakan Uyanık
52. Hasan Efe Uyar
53. Pınar Uzun
54. Aylin Yaman
55. Hüseyin Yaşar
56. Emre Yılmaz
57. Gökhan Zeybek
ÖNCEKİ DÖNEM PARTİ MECLİSİ YEDEK LİSTESİ
Emre Yılmaz
Mehmet Akif Hamzaçebi
Turan Aydoğan
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Mehmet Tüm
Cemal Canpolat
Hakkı Akalın
Hüseyin Yaşar
Mehmet Ali Çelebi
Ahmet Kaya
Aykut Erdoğdu
Necdet Saraç
Berhan Şimşek
Yıldırım Kaya
Adnan Demirci
YÜKSEK DİSİPLİN KURULU DA TOPLANACAK
Partide 1 Haziran saat 15.00'te YDK toplantısının da yapılması planlanıyor. Toplantıda, parti içi disiplin süreçlerinin ele alınması ve çeşitli ihraç taleplerinin görüşülmesi bekleniyor.
ÖNCEKİ DÖNEM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ
Uğur Bayraktutan
Ahmet Ersen Özsoy
Sezgin Kaya
Süleyman Bülbül
Gülsüm Filorinalı
Mahir Polat
Cem Artantaş
Saniye Barut
Garip Erdoğan
Doğuşcan Aydın Aygün
Mustafa Serdar Soydan
Bülent Maraklı
Gülşah Deniz Atalar
Ebru Okay
Gonca Yelda Orhan
