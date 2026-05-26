Bahçeli, Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'na Ne Çağrı Yapacak? Gözler Yarınki Açıklamada

Özgür Özel'in 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden alınması ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmesi siyasi tansiyonu yükseltti. Tartışmalar sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili yeni bir çağrıda bulundu.

TÜRKGÜN gazetesi, Bahçeli'nin taraflara 'tarihi çağrı'da bulunduğunu aktardı. Yıldıray Çiçek'in Bahçeli'yle ilgili röportajı yarın gazetede yer alacak.

'KILIÇDAROĞLU FERAGAT ETMELİ' DEMİŞTİ

Daha önce de konuya ilişkin yorum yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kılıçdaroğlu, 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir. Hukukun da cevaz verdiği çerçevede Özel ile görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir."

Kaynak: Haber Merkezi