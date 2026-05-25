Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Belli Oldu: İşte O İsimler
Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alması beklenen isimler ortaya çıktı. Taslak listede yer alan isimler arasında Akif Hamza Çebi, Faik Öztrak, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu ve Berhan Şimşek gibi vekiller var.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Haziran'da kritik Parti Meclisi'ni toplayacak. Kılıçdaroğlu sonrasında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirleyecek.
Gazeteci Sinan Burhan tv100 ekranlarında Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alması beklenen isimler hakkında kulis bilgisi verdi. İşte o isimler:
- Akif Hamza Çebi
- Faik Öztrak
- Orhan Sarıbal
- Yıldırım Kaya
- Müslim Sarı
- Bülent Kuşoğlu
- Mehmet Tüm
- Berhan Şimşek
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: