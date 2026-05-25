Kılıçdaroğlu’nun A Takımı Belli Oldu: İşte O İsimler

Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alması beklenen isimler ortaya çıktı. Taslak listede yer alan isimler arasında Akif Hamza Çebi, Faik Öztrak, Yıldırım Kaya, Bülent Kuşoğlu ve Berhan Şimşek gibi vekiller var.

Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Haziran'da kritik Parti Meclisi'ni toplayacak. Kılıçdaroğlu sonrasında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini belirleyecek.

Gazeteci Sinan Burhan tv100 ekranlarında Kılıçdaroğlu’nun MYK’sında yer alması beklenen isimler hakkında kulis bilgisi verdi. İşte o isimler:

  • Akif Hamza Çebi
  • Faik Öztrak
  • Orhan Sarıbal
  • Yıldırım Kaya
  • Müslim Sarı
  • Bülent Kuşoğlu
  • Mehmet Tüm
  • Berhan Şimşek

Kaynak: Haber Merkezi

