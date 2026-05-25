Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Açıklama: 'CHP Ahlaki Kodlarına Dönmek Zorunda'

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, "Ahlaki üstünlüğü bulunan partimiz yeniden ahlaki kodlarına dönmek zorundadır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararıyla göreve iade edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını gazeteci Barış Yarkadaş, tv100 ekranlarında aktardı. Barış Yarkadaş, "Moral olarak iyiydi ama sesi kısıktı. Çok fazla kişiyle konuşması ve ziyaret edilmesinden" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nun son durumunu aktardı.

'AHLAK' VURGUSU

Yarkadaş'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu devamında şunları söyledi: "CHP kuruluşundaki ahlaki kodlara yeniden kavuşmak zorundadır. Bu güne kadar partimize her türlü eleştiri yapılmıştı. Ancak ahlaki üstünlüğümüze yönelik hiçbir eleştiri yapılamamıştı. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki bunlara tanık oluyoruz. Dolayısıyla kuruluşundan bu güne ahlaki üstünlüğü bulunan partimiz yeniden ahlaki kodlarına dönmek zorundadır ve biz önümüzdeki süreçle birlikte bunu tüm partililerimizle birlikte gerçekleştireceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

