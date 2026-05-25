CHP Genel Merkezi’nde 'Fotoğraf' Mesajı: Özel'in Görüntüsü Hangi Anlama Geliyor?

CHP Genel Merkezi’nde eski genel başkanların siyah-beyaz bulunduğu duvarda Özgür Özel’in fotoğrafı da yer aldı. Özel'in fotoğrafının mutlak butlan kararı kesinleşmediği ve jest için asıldığı yorumlanıyor.

CHP kurultayı davasında mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesiyle birlikte, Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Karar kapsamında, kurultay öncesinde görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi üyelerinin tedbiren yeniden göreve dönmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Özgür Özel, beraberindeki vekiller ve parti üyeleri, önceki gün polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'ni boşaltmak zorunda kalmıştı.

FOTOĞRAF NE ANLATIYOR?

tv100'de yer alan habere göre, CHP Genel Merkezi’nde asılan lider fotoğraflarında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Binadaki düzenlemede eski genel başkanların siyah-beyaz fotoğrafları arasında Özel’in fotoğrafı da yer aldı. Sol tarafta Kılıçdaroğlu var, en sağdaki Kılıçdaroğlu fotoğraftıysa aktif görevdeki genel başkan olarak renkli. Özel'in fotoğrafı, mutlak butlan kararı kesinleşmediği için eski genel başkanlar gibi siyah beyaz asıldı. Netleştiği taktirde hiç genel başkan olmamış olacak. Şuan bunun asılması da bir jest olarak yorumlanıyor.

