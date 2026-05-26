Marmara’da Zehirli Tür Alarmı: Kıyıya Yaklaştılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa sahilinde, halk arasında 'pusula deniz anası' olarak bilinen zehirli deniz anaları görüntülendi. Su yüzeyine yakın hareket eden ve zaman zaman kümeler oluşturan bu tür, temas halinde ciltte yanma ve tahrişe yol açıyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, halk arasında 'pusula deniz anası' olarak bilinen ve zehirli türler arasında yer alan kahverengi deniz anaları görüntülendi. Sahil boyunca farklı noktalarda su yüzeyine yakın şekilde hareket eden deniz analarının zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi. Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan deniz anaları, deniz yüzeyinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Marmara’da Zehirli Tür Alarmı: Kıyıya Yaklaştılar - Resim : 1

SICAKLIK VE AKINTI ÜZERİNE KIYIYA GELDİLER

Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen deniz analarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle kıyıya yaklaştığı değerlendiriliyor. Tekirdağ sahilinde görülen kahverengi pusula deniz analarının (Chrysaora hysoscella) temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Marmara Denizi
Son Güncelleme:
Resul Emrah Şahan CHP'deki Polis Müdahalesini Cezaevinden Yazdı: 'Kendi 28 Şubat'ımızı Yaşıyoruz' Resul Emrah Şahan CHP'deki Polis Müdahalesini Cezaevinden Yazdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile Görüştü
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo! Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: Genel Başkanı 2 Milyon Üyemiz Seçsin, Kazananın Elini Öperim Özel'den Kılıçdaroğu'na Yeni 'Seçim' Teklifi
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak
Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi
CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı