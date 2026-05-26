Marmara’da Zehirli Tür Alarmı: Kıyıya Yaklaştılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde, halk arasında 'pusula deniz anası' olarak bilinen ve zehirli türler arasında yer alan kahverengi deniz anaları görüntülendi. Sahil boyunca farklı noktalarda su yüzeyine yakın şekilde hareket eden deniz analarının zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi. Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan deniz anaları, deniz yüzeyinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

SICAKLIK VE AKINTI ÜZERİNE KIYIYA GELDİLER

Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen deniz analarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle kıyıya yaklaştığı değerlendiriliyor. Tekirdağ sahilinde görülen kahverengi pusula deniz analarının (Chrysaora hysoscella) temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.

Kaynak: İHA