Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile Görüştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle Kurban Bayramı’nın buruk karşılandığını belirterek, İran halkının bu zorlu süreci aşacağına ve selamete kavuşacağına inandığını ifade etti.

'HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarın sağlanması için kardeş ülkelerle birlikte çalıştığını, müzakerelerin olumlu sonuçlanması adına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan İran Mesud Pezeşkiyan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Resul Emrah Şahan CHP'deki Polis Müdahalesini Cezaevinden Yazdı: 'Kendi 28 Şubat'ımızı Yaşıyoruz' Resul Emrah Şahan CHP'deki Polis Müdahalesini Cezaevinden Yazdı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Şırnak'ta Akraba İki Aile Arasında Meydan Muharebesi: 8 Yaralı, 17 Gözaltı Şırnak'ta Akraba İki Aile Arasında Meydan Muharebesi: 8 Yaralı, 17 Gözaltı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'de 'Üye Odaklı Seçim' Resti: Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo! Kılıçdaroğlu Cephesinden Özgür Özel’e Salvo!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na Tarihi Çağrı: Genel Başkanı 2 Milyon Üyemiz Seçsin, Kazananın Elini Öperim Özel'den Kılıçdaroğu'na Yeni 'Seçim' Teklifi
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak
Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi Kılıçdaroğlu'nun Başvurusuyla Yeniden Göreve Geldiler: İşte 37. Dönem CHP PM Listesi
CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı