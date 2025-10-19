Kayseri’de Kanlı Pusu! Direksiyon Başında Öldürüldü
Kayseri’de seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Yerli, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
Kayseri'de bir kişi otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Akin Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden Mustafa Yerli, kimliği henüz bilinmeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yerli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA