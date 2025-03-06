Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!

İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek ayrılan 36 yaşındaki mimar Ece Gürel kayboldu. Kendisine bir daha ulaşılamayınca ailesi ve eşi paniğe kapılarak polise haber verdi.

Güvenlik güçleri, özel harekât ekiplerinin de desteğiyle ormanda geniş çaplı bir arama başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Gürel’in telefonu, montu ve 14 kilometre uzakta ise hırkası bulundu. Gürel'in olay günü otobüsle bölgeye gittiği belirlendi. Gürel'in sokakta yürüdüğü, otobüse bindiği ve indiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

SEVİNDEREN HABER GELDİ

Günlerdir Belgrad Ormanı'nda süren aramalardan sevindirici haber geldi. Günlerdir kayıp olan Ece Gürel'e ekipler tarafından ulaşıldı. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA