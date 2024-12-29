Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Güçlükle Kurtarıldı
İzmir'de kayalıklarda mahsur kalan keçinin imdadına ekipler yetişti. Sahibine teslim edilen keçinin ayağının kırık olduğu öğrenildi.
İzmir'in Torbalı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Karakuyu Mahallesi'nde bulunan mermer ocağı bölgesinde bir keçinin mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla kayalık alana inerek keçiyi kurtardı. Yapılan kontrolde ayağında kırık olduğu belirlenen keçi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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