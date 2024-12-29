Her Yerde Aradığını Yanında Buldu! ‘Ciğerim’ Dediği Yeğeninin Ciğeriyle Hayata Tutundu

Afyonkarahisar'da 60 yaşındaki Ali Özer’e siroz teşhisi konuldu. Antalya'ya gelerek bir merkeze başvurarak kadavradan nakil listesine alındı. Bir yılda üç kez ağır özofagus (yemek borusu) varis kanaması geçiren Özer’in durumu ağırlaştı.

Doktorların acil organ doku nakli yapılması gerektiğini belirttiği Özer’in yardımına yeğeni koştu. 29 yaşındaki Orhan Özer, 60 yaşındaki siroz hastası Ali Özer’e nakil için gönüllü oldu. Özer, ‘Ciğerim’ diye sevdiği yeğeninden yapılan karaciğer doku nakliyle sağlığına kavuştu.

“YEĞENİMLE CAN CİĞER OLDUK”

Şiddetli kanamalar geçirdiğini söyleyen Özer, “Buraya geldik, 10 gün içinde tüm işlemler tamamlandı. Yeğenim, 'Amcama ciğerim feda olsun' dedi, karaciğerinden parça verdi. Duygulandım, onun sayesinde sağlığıma kavuştum. O benim ciğerim. Yeğenimle can ciğer olduk. Doktorlar, dördüncü kanamayı bünyemin kaldıramayacağını söylemişti, çok şükür kurtuldum” dedi.

“CİĞERİMİN YARISINI VERDİM”

Babasının dokusunun uyumlu çıkmaması sonrasında amcasına destek olmak istediğini açıklayan Orhan Özer ise şunları söyledi: Amcam ailemizin baş tacı, birbirine kenetlenmiş aileyiz. Amcamın ağır kanamaları oluyordu, 'Kaybedeceğiz' diye korkmuştum. Artık yüzü gülüyor, ona en anlamlı yılbaşı hediyesini, ciğerimin yarısını verdim. Yeni yıldan tek dileğim, insanların organ bağışı yapması. Bir ömür biterken, başkasına hayat verebilmek çok anlamlı.

Kaynak: AA