Kaybolan Keçi Definecilerin Kazdığı Çukurda Canlı Bulundu

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 6 gün önce kaybolan keçi definecilerin kazdığı çukurda canlı olarak bulundu.

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Kaybolan Keçi Definecilerin Kazdığı Çukurda Canlı Bulundu

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 6 gün önce kaybolan keçi definecilerin kazdığı iddia edilen çukurda canlı olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Osman Altıntaş’a ait keçi 6 gün önce boş arazide gezerken kaçak define arayanlar tarafından kazıldığı iddia edilen 5 metrelik çukura düştü. Akşam saatlerinde çukur içerisinden gelen sese odaklanan Altıntaş ve yakınları keçinin kuyu içerisinde olduğunu gördüler. Altıntaş, keçiyi bulunduğu yerden çıkartmak için itfaiye ve polis ekiplerini haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya sarkıttıkları merdivenle kuyuya inerek keçiyi bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Kaynak: İHA

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