Yaralı Baykuşun İmdadına Jandarma Yetişti

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir baykuş yaralı olarak bulundu. Jandarma ekiplerince bakımı yapılan yavru baykuş tedavi altına alındı.

Yaralı Baykuşun İmdadına Jandarma Yetişti

Sivas'ın Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında arazide yaralı baykuş olduğunu gördü.

Ekipler, kanadından yaralandığı belirlenen baykuşu jandarma binasına getirdi.

Jandarma ekiplerince bakımı yapılan baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru baykuşun tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

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