Havalimanında Kurtarılan Gorilden Haber Var

İstanbul Havalimanı’nda Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen goril bulunmuştu. Çok kötü şartlarda ülkeye sokulmak istenen ve kurtarılan gorilden haber geldi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda kurtarılan nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin "ufaklıktan haber var" mesajıyla paylaşım yapıldı.

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“ÖNCELİĞİMİZ GÜVENLİ ORTAMI OLUŞTURMAK”

Goril yavrusunun rehabilitasyon sürecinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirilen paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Önceliğimiz 5 aylık erkek yavrunun sağlığı ve aynı durumları tekrar yaşamaması için ona güvenli ortamı oluşturmak. Başta nesli tehlike altındaki türler olmak üzere yaban hayatını korumaya ve yasa dışı hayvan ticaretiyle mücadeleye devam edeceğiz."

Havalimanında Kurtarılan Gorilden Haber Var - Resim : 2

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Kaynak: AA

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