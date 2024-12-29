Köfteci Yusuf'a Et Satışına CHP'den Tepki

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın halk sağlığına tehdit oluşturan ve taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firma ve ürünlerini ifşa eden listeleri yayınlama kararının ardından çok sayıda firmanın ürünlerine müdahale ettiği ortaya çıkmıştı.

Bazı firmaların kırmızı et olarak lanse ettiği ürünlerde tek tırnaklı ve domuz eti kullandığı açıklanırken, çok sayıda firmanın da ürünlerinde halk sağlığını doğrudan etkileyen zararlı ve zehirli katkı maddeleri kullandığı belirlenmişti.

İfşa edilen firmaların başında ise sektörde çok sayıda lokantası bulunan Köfteci Yusuf markası gelmişti.

Türkiye’de çok sayıda vatandaşın tercih ettiği lokantalardan biri olan Köfteci Yusuf’un ürünlerinden alınan numunelerde domuz eti tespit edilmişti.

ET VE SÜT KURUMU’NDAN KÖFTECİ YUSUF’A ET SATIŞI

Geçtiğimiz günlerde ise Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) dolaylı yollardan Köfteci Yusuf’a 2 tır (40 ton) et tedarik ettiği ortaya çıkmış, bu gelişme kamuoyunda tepki çekmişti.

CHP’DEN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de yaptığı açıklamada bu gelişmeye tepki gösterdi.

ESK’nın diğer hiçbir işletmeye et satışı yapmazken, Köfteci Yusuf’a arka kapılardan et satılmasını eleştirirken “Satış işlemlerinin Sakarya’dan Bursa’ya dolaylı yollarla yapılması, kimden neyi saklama çabasıdır? Eğer halkın kaynaklarını adil bir şekilde yönetemiyorsanız, bu kurumu kimlerin çıkarına çalıştırıyorsunuz?” sorusunu yetkili kurumlara yöneltti.

Tarım Bakanlığı’na yönelik de eleştirilerde bulunan Adem, “Ama Tarım Bakanlığı, ne üreticiyi ne esnafı ne de tüketiciyi düşünüyor. Dün itibarsızlaştırdığınız bir firmayı bugün ihya etmeye çalışıyorsunuz. Bu milletin çiftçisine, esnafına ve halkına verecek hiçbir şeyiniz kalmadı” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK VE ESK’YA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Adem, Tarım Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu’na da bir çağrıda bulundu.

Adem’in çağrısında iki kurumun da şeffaf olması gerektiğini vurgularken, “Halkın kaynaklarını, bu milletin hakkını koruyarak yönetin. Üretimi destekleyen, adil bir düzen kurun. Aksi halde, bu keyfi ve günübirlik yönetim anlayışınızla, kaybettiğiniz güveni geri kazanmanız mümkün değildir” sözlerini sarf etti.

Adem, CHP olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceklerini de dile getirdi.